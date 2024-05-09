Хакеры взломали каналы ТВ Украины и показали парад Победы на Красной площади

В четверг, 9 мая, хакеры взломали украинские телеканалы и их эфиры прервались на показ парада Победы на Красной площади в Москве.

Вмешательство в спутниковый эфир украинских телеканалов StarLightMedia и «Интер» происходило трижды — с 10:00 до 10:18, с 11:27 до 11:29 и с 12:51 до 12:55. Чтобы прервать трансляцию, им пришлось выключать сигнал на спутнике.

По словам председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николая Чернотицкого, хакерской атаке также подвергся Общественный вещатель. Киберпреступники глушили сигнал и пытались подменить контент, добавил он.

Уточняется, что украинские провайдеры переходили на IPTV — другой способ получения сигнала.

Латвийской Balticom пришлось отключить кабельные телеканалы

В этот же день глава Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш сообщил, что из-за кибератаки на латвийских телеканалах компании Balticom какое-то время транслировался парад Победы в Москве.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Balticom подверглась кибератаке», — проинформировал он. Аболиньш добавил, что в результате телекомпания утратила контроль за трансляцией.

По его словам, чтобы прервать трансляцию, пришлось временно отключить кабельные телеканалы.

Российские хакеры разместили цитату Путина на 100 сайтах Украины

Российские хакеры разместили на 100 украинских сайтах цитату президента Владимира Путина о братстве народов России и Украины, а также поздравление с 9 Мая. Об этом рассказал один из участников хакерской группы «Килобайт V».

Среди взломанных украинских сайтов оказались интернет-страницы вузов, лицеев и других учебных заведений республики, на них помимо поздравления вставили разъяснения по поводу общей истории двух стран и общей победы народов СССР над нацизмом.

Сегодня российские хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником — Днем Победы

участник хакерской группы «Килобайт V»

Организаторы взлома сообщили, что не помешали работе ресурсов, только поместили на их главных страницах коллаж из фотографий с сокращенной цитатой российского президента: «Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики».

