Российские хакеры разместили цитату Путина на 100 украинских сайтах. Какие слова президента они использовали?

Хакеры разместили на сайтах Украины поздравление с 9 мая и цитату Путина

Российские хакеры разместили на 100 украинских сайтах цитату президента РФ Владимира Путина о братстве народов России и Украины, а также поздравление с 9 Мая.

Объектами взлома стали главным образом интернет-страницы вузов, лицеев и других учебных заведений Украины.

Сегодня российские хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником — Днем Победы участник хакерской группы «Килобайт V»

Хакеры не мешали работе украинских ресурсов

Как пояснил участник хакерской группы, речь не идет о том, чтобы помешать работе сайтов, они лишь разместили на главных страницах фотоколлаж с несколько сокращенной цитатой Путина.

Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики Владимир Путин президент России

В тексте поздравления также развивается мысль об общей истории России и Украины.

Дорогие украинцы, наши деды бок о бок сражались с фашизмом, сегодня день нашей общей победы, с который мы вас поздравляем! С 9 Мая! С Днем Победы! Владимир Путин президент России

Хакеры обратились к украинским военным

Кроме того, российские хакеры обратились к украинским военнослужащим, которые не хотят расставаться с жизнью за Киев.

Их призвали воспользоваться радиочастотой 149.200 с позывным «Волга», через которую можно выйти на связь с Вооруженными силами (ВС) РФ и договориться о том, как сложить оружие и сдаться российским военным.