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09:04, 9 мая 2024Интернет и СМИ

Российские хакеры разместили цитату Путина на 100 украинских сайтах. Какие слова президента они использовали?

Хакеры разместили на сайтах Украины поздравление с 9 мая и цитату Путина

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Российские хакеры разместили на 100 украинских сайтах цитату президента РФ Владимира Путина о братстве народов России и Украины, а также поздравление с 9 Мая.

Объектами взлома стали главным образом интернет-страницы вузов, лицеев и других учебных заведений Украины.

Сегодня российские хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником — Днем Победы

участник хакерской группы «Килобайт V»
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Хакеры не мешали работе украинских ресурсов

Как пояснил участник хакерской группы, речь не идет о том, чтобы помешать работе сайтов, они лишь разместили на главных страницах фотоколлаж с несколько сокращенной цитатой Путина.

Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики

Владимир Путинпрезидент России

В тексте поздравления также развивается мысль об общей истории России и Украины.

Дорогие украинцы, наши деды бок о бок сражались с фашизмом, сегодня день нашей общей победы, с который мы вас поздравляем! С 9 Мая! С Днем Победы!

Владимир Путинпрезидент России
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Хакеры обратились к украинским военным

Кроме того, российские хакеры обратились к украинским военнослужащим, которые не хотят расставаться с жизнью за Киев.

Их призвали воспользоваться радиочастотой 149.200 с позывным «Волга», через которую можно выйти на связь с Вооруженными силами (ВС) РФ и договориться о том, как сложить оружие и сдаться российским военным.

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      Марина Совина
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