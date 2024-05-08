США объявили награду 10 миллионов долларов за сведения о россиянине Хорошеве. Кого еще из русских хакеров ищут в США?

США пообещали награду $10 млн за сведения о россиянине Хорошеве по делу LockBit

Министерство юстиции США пообещало награду в размере 10 миллионов долларов за информацию, способствующую задержанию россиянина Дмитрия Хорошева, который обвиняется в управлении хакерской группировкой LockBit. Как уточнило американское ведомство, обвинение включает 26 пунктов.

Как считают в Вашингтоне, зарегистрированный в Воронеже Хорошев под ником LockBitSupp создал группировку в сентябре 2019 года. С тех пор по май 2024 года хакеры-вымогатели осуществили атаки на более чем 2,5 тысячи жертв в 120 странах. В Минюсте подсчитали, что в качестве выкупа группировка получила от своих жертв не менее 500 миллионов долларов, а нанесенный действиями LockBit ущерб оценивается в миллиарды долларов.

> 1,4 тыс. кибератак по всему миру было совершено с помощью LockBit

В феврале правительство США назначило награду в размере до 15 миллионов долларов за информацию о хакерах из группировки LockBit.

Западные спецслужбы пресекли деятельность хакеров LockBit

Ранее западные спецслужбы, включая американское ФБР и британское Национальное агентство по борьбе с преступностью, пресекли деятельность хакеров LockBit. Всего в операции участвовали представили 11 стран.

Речь идет в том числе о закрытии веб-сайтов, которые использовались хакерами для платежей с помощью программ-вымогателей. Также было изъято 11 тысяч доменов, которые использовались членами LockBit для распространения программ-вымогателей.

США открыли охоту на российских хакеров

Хорошев — не единственный хакер из России, за помощь в поимке которого в США пообещали награду. В мае прошлого года Министерство юстиции США объявило в розыск известного российского хакера Михаила Матвеева, а Госдеп назначил награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая помогла бы его поймать. Его подозревают в связях сразу с тремя киберпреступными группировками (Babuk, LockBit и Hive). Все они управляли программами-вымогателями, которыми заражали системы жертв (как правило, крупных компаний), блокировали доступ к ним, после чего требовали выкуп за разблокировку.

При этом в США обвинили Россию в том, что страна стала «безопасной гаванью» для киберпреступников: уже больше года Матвеев не скрывает своего лица и не отрицает связи с крупнейшими группировками «русских хакеров».

Хакеры и кибермошенники объединяются с обычными преступными группировками и часто находят убежище в государствах-изгоях. Я говорю в первую очередь о России Лиза Монако заместитель генерального прокурора США

В июне того же года в США арестовали гражданина России Руслана Астамирова по обвинению в причастности к кибервымогательствам. Как отметили в Минюсте, 20-летний Астамиров осуществил по меньшей мере пять хакерских атак в США и других странах с применением вредоносной программы LockBit.

Ранее американский Минюст предъявил официальные обвинения в мошенничестве и отмывании денег Денису Кулькову и пообещал тем, кто поспособствует его аресту, аналогичную награду. Следователи считают его основателем сервиса Try2Check, с помощью которого можно было проверять валидность украденных кредитных карт.

Другим известным фигурантом списка стал Евгений Полянин, которого в США считают одним из лидеров разгромленной в начале 2021 года группировки REvil. Американские следователи считают его причастным к вымогательству более 13 миллионов долларов.

Кроме того, американские журналисты рассекретили одного из самых известных русских хакеров. Сотрудники авторитетного американского издания Wired полтора года изучали крупную утечку данных из недр хакерской группировки Trickbot, которую на Западе традиционно ассоциируют с Россией и даже напрямую с Кремлем. В результате расследования они пришли к мнению, что лидером группировки является 41-летней Максим Галочкин из Абакана, который якобы скрывается под ником Bentley.