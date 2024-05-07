США назначили миллионную награду за сведения о россиянине

Минюст США назначил награду $10 млн за информацию о российском хакере Хорошеве

Министерство юстиции США объявило награду в размере 10 миллионов долларов за информацию, способствующую задержанию россиянина Дмитрия Хорошева, который обвиняется в управлении хакерской группировкой LockBit. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Уточняется, что обвинение включает 26 пунктов.

В Вашингтоне предполагают, что зарегистрированный в Воронеже Хорошев, скрывая свое имя под ником LockBitSupp, создал группировку в сентябре 2019 года. С тех пор по май 2024 года хакеры-вымогатели осуществили атаки на более чем 2,5 тысячи жертв в 120 странах. В Минюсте подсчитали, что в качестве выкупа группировка получила от своих жертв не менее 500 миллионов долларов, а нанесенный действиями LockBit ущерб оценивается в миллиарды долларов.

Ранее правительство США назначило награду в размере до 15 миллионов долларов за информацию о хакерах из группировки LockBit. Уточнялось, что им с января 2020 года удалось совершить более двух тысяч кибератак в США и по всему миру, которые привели к утечке и уничтожению конфиденциальной информации.