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19:55, 21 февраля 2024Мир

США назначили крупную награду за информацию о хакерах из LockBit

Госдеп: США назначили награду в $15 млн за информацию о хакерах из LockBit

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Правительство США назначило награду в размере до 15 миллионов долларов за информацию о хакерах из группировки LockBit. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента, сообщает ТАСС.

Госдеп отмечает, что крупное вознаграждение предлагается за предоставление информации, «которая может привести к задержанию и предъявлению обвинений любому лицу, причастному к кибератакам с использованием вируса-вымогателя LockBit, а также о личностях и местонахождении любых ключевых фигур группировки».

Уточняется, что хакеры данной группировки с января 2020 года совершили более двух тысяч кибератак в США и по всему миру, которые привели к утечке и уничтожению конфиденциальной информации.

Ранее стало известно, что западные спецслужбы пресекли деятельность хакеров LockBit. В ходе операции, в которой участвовали представители 11 государств, удалось закрыть веб-сайты, используемые группировкой для платежей с помощью программ-вымогателей.

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      Дарья Балацкая
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