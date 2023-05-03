В США россиянину предъявили обвинения в мошенничестве

Минюст США предъявил россиянину Кулькову обвинения в мошенничестве и отмывании денег

Министерство юстиции США сообщило о предъявлении властями страны обвинений в мошенничестве и отмывании денег россиянину Денису Кулькову, передает ТАСС.

Ведомство уточняет, что проживающий в России Кульков в 2005 году создал сервис под названием Try2Check, который, по данным прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк, использовался в преступных целях, позволяя проверять украденные банковские карты. Отмечается, что каждый год через данный сервис проверялись десятки миллионов номеров кредиток. В Минюсте добавили, что Try2Check уже отключили в США, Германии и Австрии.

Кулькову предъявили обвинение по четырем пунктам, включая электронное мошенничество, взлом компьютеров, а также отмывание денежных средств. Госдеп заявил о готовности выплатить 10 миллионов долларов за данные, которые помогут в его задержании. В США россиянину грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что россиянина Сергея Черкасова ждет суровое наказание в случае, если американские власти добьются его экстрадиции от Бразилии.