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01:53, 2 мая 2023Мир

В США заявили о строгом наказании россиянина Черкасова в случае экстрадиции

В США пообещали наказать россиянина Черкасова по всей строгости в случае его экстрадиции

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что россиянина Сергея Черкасова ждет суровое наказание в случае, если американские власти добьются его экстрадиции от Бразилии. Слова политика передает РИА Новости.

Данное заявление представитель администрации США сделал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе своей поездки в Бразилию поднимать в разговоре с местными властями вопрос об экстрадиции Черкасова.

Чиновник порекомендовал обратиться с этим вопросом в министерство юстиции США, однако уточнил, что когда «зарубежные противники отправляют агентов под прикрытием в Соединенные Штаты», их находят и привлекают к ответственности по всей строгости закона. «И я думаю, что это та основа, на которой мы подходим к этому делу», — добавил он.

В конце марта американские власти предъявили Сергею Черкасову обвинения в шпионаже в интересах иностранного государства, а также мошенничестве, в том числе банковском и визовом. В Минюсте США заявили, что россиянин в 2020 году покинул США, но продолжил использовать свои связи в академической среде для получения информации о внешней политике США. Ее он якобы передавал российской разведке.

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Екатерина Подвигина
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