В Госдуме потребовали сделать срок годности на продуктах заметнее

«Известия»: в Госдуме потребовали увеличить блок со сроком годности на продуктах на 20%

Депутат Госдумы Василий Власов потребовал увеличить размер блоков с информацией о сроках годности и датах изготовления продуктов. Об этом пишут «Известия».

По словам Власова, производители часто делают шрифт очень мелким либо включают его в основной текст описания продукта. Тем самым поиск информации становится затруднительным для покупателей, а для пенсионеров мелкие цифры становятся неразличимы и незаметными.

Парламентарий предложил изменить нормативно-правовые акты, потребовав от производителей выделять на информационный блок с данными о сроках изготовления и годности продовольственного продукта «не менее 20 процентов площади упаковки».

Ранее стали известно, что Минсельхоз может инициировать снижение импортных пошлин на помидоры и огурцы, если цены на эти овощи продолжат расти.