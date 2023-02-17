В России нашли способ снизить цены на помидоры и огурцы

«Ведомости»: Минсельхоз инициирует снижение импортных пошлин на помидоры и огурцы

Минсельхоз инициирует снижение импортных пошлин на помидоры и огурцы, если цены на эти овощи продолжат расти, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников совещания в министерстве, которое состоялось 15 февраля. Власти нашли и еще один способ снизить стоимость томатов — увеличить беспошлинную квоту на их ввоз из Турции.

По словам источников, предполагаемый размер пошлин на встрече не обсуждался. Представители Минсельхоза подтвердили в разговоре с изданием, что следят за динамикой цен и рассмотрят изменение тарифно-таможенного регулирования при необходимости, однако подробностей не привели.

По данным ведомства, оптовые цены на огурцы в начале февраля достигли 133,9 рубля за килограмм — на 15,3 процента дороже, чем в прошлом году. Помидоры подорожали 11,8 процента, до 125,9 рубля за килограмм. Исходя из сведений Росстата, на неделе с 7 по 13 февраля рост цен продолжился — огурцы подорожали на 6,2 процента, томаты на 4,1 процента.

Сейчас импортная пошлина на огурцы и томаты составляет 10-15 процентов (но не менее 0,08–0,53 евро за килограмм). Что касается квоты на беспошлинный ввоз помидоров из Турции, с начала действия меры в 2017 году по 12 февраля текущего оттуда поступило 315,6 тысячи тонн томатов — это 90,2 процента от объема установленной квоты, сообщили в Минсельхозе. Когда она будет выработана полностью, можно будет рассмотреть вопрос ее увеличения, добавили в ведомстве.

Эксперты объясняют подорожание томатов и огурцов погодными условиями — в январе в теплицы поступало мало солнца, поэтому овощи созревали медленнее. Это сказалось на уровне производства и затратах поставщиков. Кроме того, на цены оказало влияние удорожание электроэнергии, газа и логистики.

Вместе с тем представители рынка отмечают, что недавно цены на овощи перешли к снижению. На неделе с 13 февраля они существенно подешевели — до прошлогодних значений. Однако на прилавках магазинов ценовая коррекция будет заметна только через неделю, когда торговые сети распродадут закупленные в прошлом месяце дорогие партии.

Снижение пошлин вплоть до обнуления поддерживают и сами ретейлеры. В сентябре прошлого года Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая X5 Group, «Магнит», Auchan, «Лента» и другие сети, предложила Минсельхозу снять пошлины на импорт овощей, фруктов, морепродуктов, орехов, кофе и других продуктов с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года. Но инициативу власти так и не поддержали.