Торговые сети России попросили снять пошлины на импортные продукты

Российские ретейлеры попросили Минсельхоз снять пошлины на импортные овощи и фрукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила Минсельхозу с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года снять пошлины на импорт овощей, фруктов, морепродуктов, орехов, кофе и других продуктов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства отраслевым объединениям. Отечественные производители опасаются, что мера навредит их бизнесу.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева в сентябре обнулить пошлины на уровне ЕАЭС на ввоз овощей, фруктов, креветок, лосося, форели, мидий, оливкового масла, оливок, орехов, кофе арабика и робуста. В настоящее время за импорт этих позиций торговым сетям приходится платить сбор в 3-15 процентов. Караваев объяснил необходимость меры тем, что она поможет сдержать рост стоимости продуктов для потребителей.

Минсельхоз пообещал рассмотреть предложение ассоциации на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию. Однако против обнуления пошлин на ввоз яблок, груш, слив, вишни и персиков уже выступила Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края. Там заявили, что в сезон сбора яблок импортная продукция занимает 65–75 процентов рынка, что снижает закупочные цены на местные фрукты и «подрывает экономику» российских поставщиков.

С аналогичным заявлением в Минсельхоз обратился и Национальный плодоовощной союз. Источник «Ъ» в отрасли заявил, что главные поставщики томатов — Азербайджан, Турция и Туркменистан — тратят гораздо меньше на их выращивание, что снижает конечные цены. Из-за снятия пошлин импортозамещение в этой сфере может замедлиться. Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия предположил, что ретейлеры захотели обнулить сборы на ввоз товаров, которые импортируют самостоятельно. Он также подчеркнул, что до 80 процентов рынка кофе занимает продукция местной обжарки, а обнуление пошлин ударит по российским переработчикам.

Вместе с тем инициативу поддержали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и Ягодном союзе. По мнению старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, устранение внешнеторговых барьеров приведет к снижению цен и сдержит продовольственную инфляцию.

Ранее газета сообщала, что из-за частичной мобилизации в России могут возникнуть сложности с поставками продуктов питания в торговые сети. В связи с этим Минпромторг порекомендовал магазинам ввести мораторий на штрафы для производителей за срыв сроков или неполное выполнение заказов — сетям уже приходилось прибегать к таким мерам после начала спецоперации на Украине, рассказали два источника газеты на рынке.