Производителям продуктов разрешат задерживать поставки без штрафов

Минпромторг рекомендовал продуктовым сетям не наказывать поставщиков за срыв сроков

Как пишет «Коммерсантъ», из-за частичной мобилизации в России могут возникнуть сложности с поставками продуктов питания в торговые сети. В связи с этим Минпромторг порекомендовал магазинам ввести мораторий на штрафы для производителей за срыв сроков или неполное выполнение заказов — сетям уже приходилось прибегать к таким мерам после начала спецоперации на Украине, рассказали два источника газеты на рынке.

Рекомендация разрешить производителям задерживать поставки без последующего наказания со стороны ретейлера прозвучала 27 сентября на совещании у замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. По словам собеседника «Ъ», она «носит устный характер» и дана в связи с возможными перебоями в логистике. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что проблемы с численностью производственного персонала, вероятно, будут решены, но выбытие большого количества водителей ударит по цепочке поставок крупных и небольших компаний. Лидеры рынка — X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик»), «Магнит», «Лента», Auchan и Metro — не ответили на вопросы газеты.

Когда Минпромторг рекомендовал облегчить условия работы поставщиков после начала спецоперации на Украине, поставщики подтвердили необходимость меры и заявили, что она поможет не допустить пустых полок на фоне возросшего спроса, логистических сбоев, роста себестоимости и других факторов.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал, что возникшие после пандемии и начала украинского конфликта проблемы никуда не делись — из-за сложностей с доставкой, необходимости вносить полную предоплату за сырье и ингредиенты и долгого срока оплаты поставленных заказов сетями оборотные средства у производителей упали до минимума.

По мнению руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, мораторий на штрафы показал свою эффективность во время пандемии и сейчас будет полезен. Однако в апреле «Руспродсоюз» сообщал Минпромторгу, что не все продуктовые сети приняли рекомендации министерства в полной мере. Часть компаний вняли совету «номинально», а сами увеличили штрафы.

Бурмистров также отметил, что отмена штрафов может привести к злоупотреблению со стороны производителей. Как пояснил эксперт, часть недобросовестных поставщиков использовали мораторий, поставляя товар в условиях повышенного спроса в точки, где доходность выше.

22 сентября Минпромторг заявил, что в России нет дефицита товаров. Министерство также подчеркнуло, что запасы регулярно пополняются ретейлерами. Минпромторг заявил, что вместе с федеральными сетями на регулярной основе проводит мониторинг и отслеживает запасы всех социально значимых товаров.