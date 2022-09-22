Минпромторг оценил уровень запасов товаров в России

Минпромторг заявил о достаточном количестве запасов товаров в России

Минпромторг России оценил уровень запасов товаров в стране, заявив об отсутствии дефицита. Сообщение пресс-службы ведомства передает РИА Новости.

Министерство также подчеркнуло, что запасы регулярно пополняются ретейлерами. «Случаев отсутствия отдельных товаров в регионах не наблюдается», — говорится в заявлении. Отмечается, что Минпромторг и федеральные ретейлеры на регулярной основе проводят мониторинг и отслеживают запасы всех социально значимых товаров.

Помимо прочего, отлажена система оперативного реагирования на сложные внешние условия, а торговые сети пополняют запасы товаров первой необходимости в магазинах и на складах, пишет издание.

Ранее Минпромторг высказался относительно планов IKEA о присутствии в России. В ведомстве понадеялись, что копания не покинет страну окончательно и рассказали о предстоящих очередных переговорах с руководством IKEA по этому вопросу.

В августе министерство оценило вероятность скачка продовольственной инфляции к концу этого года. Оно сообщило о начале дефляционных процессов в России, выразив надежду, что резкой инфляции на продукты не случится.