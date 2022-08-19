Минпромторг оценил риски инфляции на продукты

Замглавы Минпромторга Евтухов заявил о начале дефляционных процессов в России

Статс-секретарь, замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов оценил риски скачка продовольственной инфляции к концу 2022 года. Его слова приводит РИА Новости.

Евтухов выразил надежду, что резкой инфляции на продукты не произойдет, и заявил о начале дефляционных процессов в России.

«Пока что мы видим, что начались в большей степени дефляционные процессы», — подчеркнул он.

По словам представителя ведомства, крупные ретейлеры по-прежнему ограничивают торговую наценку на социально значимые товары. Подобную практику следует продолжать и в будущем, но ее не планируют закреплять в документах.

«Я считаю, что мы нашли путь как договариваться с торговлей — чтобы они соблюдали определенные правила — без жесткого нормативного и императивного закрепления», — заключил Евтухов.

