Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России ускорилась дефляция

Росстат: дефляция в России с 9 по 15 августа ускорилась до 0,13%

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

За период с 9 по 15 августа индекс потребительских цен составил 99,87 процента. Дефляция ускорилась до 0,13 процента по сравнению с 0,08 процента неделей ранее. Об этом говорится в новом отчете Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Согласно отчету, цены снизились на пшено — на 1,1 процента, гречневую крупу — на 0,7 процента, рис и соль поваренную, консервы для детского питания, пшеничную муку, колбасы, масло сливочное и даже на водку. Однако в регионах ситуация обстоит по-разному.

«Цены на крупу гречневую в 51 субъекте Российской Федерации снизились на 0,1-3,8 процента. В 14 субъектах цены не изменились. В 20 субъектах цены на крупу гречневую увеличились на 0,1-4,0 процента», — сообщили в ведомстве.

Материалы по теме:
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения» Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
18 февраля 2021
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
18 марта 2022

Отмечается, что и цены на электропылесосы выросли на 2,1 процента. Подорожали шампуни, сигареты с фильтром, легковые отечественные автомобили, колготки женские и детские спортивные костюмы. Снизились цены на телевизоры — на 0,5 процента, смартфоны — на 0,4 процента, кроссовки, майки и футболки.

8 августа в Росстате заявили, что долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за год выросли на рекордные 7,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что эквивалентно 56,6 миллиарда рублей. Общая сумма задолженности достигла 804,5 миллиарда рублей в первом квартале этого года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Российские космонавты досрочно вернулись на МКС из-за проблем со скафандром
В США высказались о праве других стран принимать участие в учениях с Россией
В России ускорилась дефляция
В Китае припомнили США их преступления в Ираке и Афганистане
Пригожин высказался о предстоящем концерте Урганта в Москве
Клубы РПЛ узнали соперников в групповом этапе Кубка России
Диетолог объяснила потенциальную опасность избытка овощей в рационе
В российском регионе приготовились эвакуировать жителей из-за природных пожаров
Россиянка потеряла тысячи рублей из-за поддельного сайта IKEA
Блинкен пошутил на тему связи дипломатии и боевых искусств
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.