В России ускорилась дефляция

Росстат: дефляция в России с 9 по 15 августа ускорилась до 0,13%

За период с 9 по 15 августа индекс потребительских цен составил 99,87 процента. Дефляция ускорилась до 0,13 процента по сравнению с 0,08 процента неделей ранее. Об этом говорится в новом отчете Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Согласно отчету, цены снизились на пшено — на 1,1 процента, гречневую крупу — на 0,7 процента, рис и соль поваренную, консервы для детского питания, пшеничную муку, колбасы, масло сливочное и даже на водку. Однако в регионах ситуация обстоит по-разному.

«Цены на крупу гречневую в 51 субъекте Российской Федерации снизились на 0,1-3,8 процента. В 14 субъектах цены не изменились. В 20 субъектах цены на крупу гречневую увеличились на 0,1-4,0 процента», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что и цены на электропылесосы выросли на 2,1 процента. Подорожали шампуни, сигареты с фильтром, легковые отечественные автомобили, колготки женские и детские спортивные костюмы. Снизились цены на телевизоры — на 0,5 процента, смартфоны — на 0,4 процента, кроссовки, майки и футболки.

8 августа в Росстате заявили, что долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за год выросли на рекордные 7,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что эквивалентно 56,6 миллиарда рублей. Общая сумма задолженности достигла 804,5 миллиарда рублей в первом квартале этого года.