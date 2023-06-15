В США арестовали россиянина по обвинению в кибервымогательстве

Минюст США сообщил об аресте россиянина Астамирова по обвинению в кибервымогательстве

В США арестован гражданин России Руслан Астамиров по обвинению в причастности к кибервымогательствам. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

Как указали в ведомстве, 20-летний Астамиров, который стал третьим обвиненным фигурантом дела, осуществил по меньшей мере пять хакерских атак в США и других странах с применением вредоносной программы LockBit.

Ранее американский Минюст объявил российского хакера Михаила Матвеева в розыск, а Госдеп назначил награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая помогла бы его поймать.