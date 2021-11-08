ФБР распространило фото подозреваемого в кибервымогательстве россиянина

Федеральное бюро расследований (ФБР) распространило ориентировку на россиянина Евгения Полянина, подозреваемого в кибервымогательстве до 13 миллионов долларов. Снимки появились а странице бюро в Twitter.

По данным ФБР, Евгений Игоревич Полянин родился 4 марта 1993 года, предположительно, проживает в Барнауле.

Ранее США выдвинули против россиянина Евгения Полянина обвинения по делу о кибервымогательстве на сумму до 13 миллионов долларов. По словам главы Минюста США Меррика Гарленда, программа REvil затронула около 175 тысяч компьютеров по всему миру, злоумышленникам заплатили как минимум 200 миллионов долларов выкупа.

О том, что власти США планируют предъявить обвинения гражданину России Евгению Полянину и гражданину Украины Ярославу Васинскому, стало известно 8 ноября. Они обвиняются в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. Предполагается, что оба подозреваемых — члены организации REvil.