США заподозрили украинца и россиянина в сговоре ради шести миллионов долларов

Власти США планируют предъявить гражданину России Евгению Полянину и гражданину Украины Ярославу Васинскому обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, оба подозреваемых — члены организации REvil. Ожидается, что их обвинят в кибервымогательстве, в результате которого хакеры едва не получили выкуп в размере шести миллионов долларов. Преступники совершили кибератаку на американскую IT-компанию Kaseya, подробности произошедшего не раскрываются.

Обвинения, вероятно, озвучит Министерство юстиции США вечером в понедельник, 8 ноября.

Васинский был арестован в октябре в Польше, Полянин находится на свободе.

Хакеры из REvil в октябре сами стали жертвами атаки, проведенной силами ФБР и ряда секретных служб США, а также их партнерами из других стран. «Наши серверы скомпрометированы. Они меня ищут. Всем удачи, я отключаюсь», — написал в последнем сообщении рупор REvil в даркнете.