Интерпол задержал в России известного хакера

В России сотрудники Интерпола задержали известного белорусского хакера Сергея Павловича. Как сообщает «Газета.RU», в США его разыскивали по делу о крупной краже персональных данных пользователей.

Сообщалось, что Павловича задержали в отеле «Эмеральд» в Санкт-Петербурге.

В то же время, как отмечает «Интерфакс», ссылаясь на самого Павловича, после беседы с прокурором хакера отпустили. «Я уже в отеле, а не в камере, хотя в камере я вчера тоже побывал», — сказал хакер. Он добавил, что нанял в США адвоката, который займется урегулированием претензий со стороны американских властей.

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Основной период активности Павловича пришелся на вторую половину нулевых, когда он стал одним из наиболее заметных участников российских кардерских форумов (их участники обсуждали способы подделки или использования украденных банковских карт и связанных с этим технологий). В 2008 году он стал фигурантом дела о краже данных в США, по которому спустя почти десятилетие был осужден на 20 лет другой известный хакер — Альберт Гонсалес (Albert Gonzalez).

К тому времени Павлович уже отбыл реальный срок за киберпреступления в Белоруссии. Его приговорили к 10 годам лишения свободы, спустя шесть лет хакера условно-досрочно освободили. В 2016 году он издал книгу «Как украсть миллион: исповедь хакера», в которой призвал молодое поколение никогда не идти по его стопам. Весь авторский гонорар за выпущенный материал Павлович перечислил одной из онкологических клиник страны.

Ранее Министерство юстиции США раскрыло имя экстрадированного из Южной Кореи российского хакера. Им оказался 38-летний Владимир Дунаев из Якутска. Россиянин 28 октября предстал перед федеральным судом в Огайо, где ему были предъявлены обвинения в его предполагаемой роли в транснациональной киберпреступной деятельности и создании вируса Trickbot.