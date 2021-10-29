США внесли шестерых россиян в список обвиняемых по делу о вирусе Trickbot

В США в качестве обвиняемых по делу о вирусе Trickbot проходят шестеро россиян. Об этом говорится в документах суда северного округа штата Огайо, сообщает ТАСС.
В общей сложности в обвинительном заключении внесены имена семи обвиняемых. При этом, известны имена только двух из них — это россиянка Алла Витте, фигурировавшая ранее в судебных документах как гражданка Латвии, а также Владимир Дунаев, которого экстрадировали ранее в Штаты из Южной Кореи.
В этом списке присутствуют еще четверо россиян и украинец. Их имена не разглашаются. Согласно документам, обвиняемые имели еще десять сообщников, личности которых также не раскрываются. Американские власти утверждают, что предполагаемая преступная группировка вела свою деятельность на территории России, Белоруссии, Украины и Суринама.
Ранее стало известно, что экстрадированный из Южной Кореи в США 38-летний россиянин Владимир Дунаев предстал перед федеральным судом в Огайо, где ему были предъявлены обвинения в его предполагаемой роли в транснациональной киберпреступной деятельности и созданию вируса Trickbot.