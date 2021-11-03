«Русские хакеры» пожаловались на давление властей и свернули деятельность

Известная киберпреступная группировка BlackMatter, которую на Западе обвиняют в связях с Россией, прекратила свое существование и свернула деятельность. Сообщение об этом было размещено на одном из ресурсов «русских хакеров» в даркнете. В нем преступники также пожаловались на давление со стороны властей.

«В связи с определенными нерешаемыми обстоятельствами, связанными с давлением властей, проект закрыт. Через 48 часов вся инфраструктура будет выключена», — сказано в сообщении.

Все компании, чьи данные остаются зашифрованными, получат либо электронные адреса «для дальнейшего общения», либо декрипторы для расшифровки информации. Какая именно тактика будет применяться в каждом конкретном случае — не уточняется.

Также хакеры отметили, что причиной сворачивания деятельности стала «недоступность части команды в связи с последними событиями». В сообщении не указано, о каких событиях идет речь, однако последние месяцы ознаменовались активным сотрудничеством российских и западных спецслужб, а также окончанием деятельности другой ведущей группировки «русских хакеров» — REvil.

Хакеры из REvil в октябре 2021 года сами стали жертвами атаки, проведенной силами ФБР и ряда секретных служб США, а также их партнерами из других стран. «Наши серверы скомпрометированы. Они меня ищут. Всем удачи, я отключаюсь», — написал в последнем сообщении рупор REvil в даркнете.

Издание Security Lab также предполагает, что на решение хакеров могла повлиять публикация отчета Microsoft и Gemini Advisory, которые «связали киберпреступную группировку FIN7, предположительно являющуюся разработчиком вымогательского ПО Darkside и BlackMatter, с ИБ-компанией Bastion Secure, использовавшейся для набора "сотрудников"».

Группировка BlackMatter появилась в даркнете летом 2021 года. В среде профильных специалистов и самими хакерами высказывалось предположение, что ее основой стали киберпреступники из DarkSide, ответственные за атаку весной 2021 года на Colonial Pipeline.

Объединение BlackMatter называло себя новым лидером даркнета, пришедшим на смену группировкам Darkside. На хакерских форумах представители BlackMatter объявляли о готовности заплатить за доступ к взломанным корпоративным сетям. Самые громкие атаки объединения связаны с компаниями New Cooperative и Olimpus. Ранее киберпреступники из BlackMatter заявили в интервью, что не планируют атаковать объекты американской критической инфраструктуры, чтобы не привлекать к себе внимания американских спецслужб.

