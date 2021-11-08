ФБР предупредило прячущихся в России хакеров о «длинной руке закона»

Директор ФБР Рэй о хакерах: мы можем помешать тем, кто прячется в России

Директор ФБР Кристофер Рэй предупредил о «длинной руке закона» хакеров, которые якобы прячутся в России от властей США. Он заявил об этом во время пресс-конференции, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал обвинения по делу о кибервымогательстве на сумму до 13 миллионов долларов против россиянина Евгения Полянина.

«Длинная рука закона может дотянуться куда дальше, чем они думают, и мы можем помешать тем, кто прячется в таких местах, как Россия. Полянин понял это, когда он проснулся и обнаружил, что пропали 6,1 миллиона долларов, которые он получил вымогательством со своих жертв», — сказал Рэй.

Ранее глава Минюста США Меррик Гарленд заявил, что США выдвинули против россиянина Евгения Полянина обвинения по делу о кибервымогательстве на сумму до 13 миллионов долларов. По его словам, программа REvil затронула около 175 тысяч компьютеров по всему миру, злоумышленникам заплатили как минимум 200 миллионов долларов выкупа.

8 ноября стало известно, что власти США планируют предъявить гражданину России Евгению Полянину и гражданину Украины Ярославу Васинскому обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. Предполагается, что оба подозреваемых — члены организации REvil.