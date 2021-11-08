Группа хакеров атаковала несколько крупных компаний по всему миру

Неизвестная группа хакеров атаковала по всему миру несколько крупных компаний. В число жертв атаки, о которой со ссылкой на аналитиков Palo Alto Networks сообщает издание Bleeping computer, вошли организации, занимающиеся в том числе здравоохранением, энергетикой, обороной и образованием. Всего речь идет о девяти организациях. Как минимум одна из них расположена в США.

Как отмечают эксперты, киберпреступники украли различные системные пароли, что помогло им получить доступ к данным, которыми сотрудники пострадавших организаций обменивались по почте. Также под угрозой оказались документы, хранящиеся на рабочих компьютерах.

В Palo Alto Networks никак не комментируют вопрос о том, кто может нести ответственность за крупную атаку. По словам исследователей, при этом некоторые использованные тактики и методы указывают на группировки из Китая. Агентство национальной безопасности США отказалось комментировать ситуацию.

Ранее хакерская группировка BlackMatter, ответственная на ряд крупных атак последних месяцев и традиционно связываемая в США с Россией, прекратила существование из-за давления властей. Сообщение об этом было размещено на одном из ресурсов «русских хакеров» в даркнете. Также хакеры отметили, что причиной сворачивания деятельности стала «недоступность части команды».