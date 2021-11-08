В США россиянина обвинили в кибервымогательстве 13 миллионов долларов

Власти США обвинили россиянина в кибервымогательстве на сумму до 13 миллионов долларов

США выдвинули против россиянина Евгения Полянина обвинения по делу о кибервымогательстве на сумму до 13 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства юстиции США Меррика Гарленда.

«На данный момент вымогательская программа REvil была задействована примерно на 175 тысячах компьютеров по всему миру, было заплачено по меньшей мере 200 миллионов долларов выкупа», — заявил он на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что власти США планируют предъявить россиянину Полянину и украинцу Ярославу Васинскому обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. По данным CNN, оба подозреваемых — члены организации REvil. Преступники совершили кибератаку на американскую IT-компанию Kaseya, подробности произошедшего не раскрывались.