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15:51, 9 мая 2024Интернет и СМИ

В Латвии транслировался парад Победы из-за кибератаки

В Латвии на телеканалах Balticom транслировался парад Победы в Москве

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

На латвийских телеканалах компании Balticom какое-то время транслировался парад Победы в Москве из-за кибератаки. Об этом сообщил глава Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш, передает РИА Новости.

«Balticom подверглась кибератаке», — проинформировал он. Аболиньш добавил, что в результате телекомпания утратила контроль за трансляцией, а в эфире по всем программам показывали парад Победы на Красной площади. По его словам, были временно отключены кабельные телеканалы. По его словам, были временно отключены кабельные телеканалы.

Ранее стало известно, что кабельные каналы в Одесской области Украины транслировали парад Победы на Красной площади. Как предположили украинские журналисты, хакеры взломали телевидение.

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      Кристина Есикова
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