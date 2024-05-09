Кабельные каналы в Одесской области транслировали парад Победы в Москве

В Одесской области кабельные каналы транслировали парад Победы в Москве

Кабельные каналы в Одесской области транслировали парад Победы на Красной площади. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Одесской области по многим кабельным каналам транслируют парад победы в Москве», — говорится в публикации. Однако журналисты предположили, что хакеры взломали телевидение.

9 мая сообщалось, что жители Киева несли цветы к Вечному огню в парке Славы, несмотря на перенос украинскими властями Дня Победы с 9 на 8 мая. Помимо этого, как уточнялось, в парке был замечен венок от президента страны Владимира Зеленского. Однако неизвестно, когда его возложили. На опубликованных фотографиях также можно увидеть, что у огня дежурили сотрудники полиции.

