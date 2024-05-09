Киевляне начали нести цветы к Вечному огню в парке Славы

В Киеве несут цветы к Вечному огню в парке Славы, несмотря на перенос Дня Победы

Киевляне несут цветы к Вечному огню в парке Славы, несмотря на перенос властями Украины Дня Победы с 9 на 8 мая. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Киевляне с утра 9 мая несут цветы к Вечному огню», — сказано в публикации.

Кроме того, утверждается, что в парке находится венок от украинского президента Владимира Зеленского. Однако неизвестно, когда его возложили. На опубликованных изданием фотографиях также можно заметить, что у огня дежурят полицейские.