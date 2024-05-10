Номер Наташи Королевой вырезали из ТВ-эфира

«МК»: номер Наташи Королевой убрали из ТВ-эфира концерта в честь Дня Победы

Номер певицы Наташи Королевой убрали из ТВ-эфира концерта в честь Дня Победы. Об этом пишет «Московский комсомолец» («МК»).

По данным издания, Королева выступила в Кремле с песней, написанной Игорем Николаевым. Ее номер шел после певца Григория Лепса.

Издание отметило, что композицию Королевой вырезали из телевизионной версии программы. Что стало этому причиной, неизвестно. Сама артистка пока не комментировала ситуацию.

В феврале Королева объявила о возвращении в Россию из США. Певица посещала Флориду в связи с днем рождения матери, которая переехала в США в 1990-х годах.

Также Королева рассказала, что со времен пандемии COVID-19 живет в загородном доме вместе с мужем Сергеем Глушко. До этого артистка опровергла слухи о своей эмиграции в США.