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Наташа Королева ответила на слухи о своей эмиграции в США

Эстрадная певица Наташа Королева опровергла информацию об эмиграции в США

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

49-летняя украинская и российская эстрадная певица Наташа Королева опровергла информацию о своей эмиграции в США. Об этом она сообщила изданию Prozvezd.

Слухи о переезде заслуженной артистки России появились после того, как исполнительница опубликовала фотографии, сделанные в Майами. В разговоре с изданием Королева отметила, что является «артисткой международного масштаба», а потому может бывать в разных странах. Певица подчеркнула, что приехала в США на несколько дней, чтобы проведать мать, и не собирается оставаться жить в Америке.

«С 16 лет вы­ступаю по всему миру. В Америке, как вы знаете, бываю регуля­рно. У меня здесь жи­вут сестра, племянни­ца, мама. Мама — в возрасте. К сожалению, ей сейчас сложно, как прежде, по неско­льку раз в год летать ко мне в Москву. Поэтому я выбралась к ней. У меня выдалось несколько свободных дней, и я решила проведать маму. Что в этом плохого?» — сообщила артистка.

Королева добавила, что не может позволить себе долго отдыхать, так как ее график расписан на несколько месяцев вперед. Уже скоро, как отмечается, она вернется в Россию и продолжит творческую деятельность.

Ранее певица Светлана Лобода пожаловалась на сложную адаптацию детей к переезду и проживанию в Латвии.

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Анастасия Астахова
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