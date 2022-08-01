Наташа Королева ответила на слухи о своей эмиграции в США
49-летняя украинская и российская эстрадная певица Наташа Королева опровергла информацию о своей эмиграции в США. Об этом она сообщила изданию Prozvezd.
Слухи о переезде заслуженной артистки России появились после того, как исполнительница опубликовала фотографии, сделанные в Майами. В разговоре с изданием Королева отметила, что является «артисткой международного масштаба», а потому может бывать в разных странах. Певица подчеркнула, что приехала в США на несколько дней, чтобы проведать мать, и не собирается оставаться жить в Америке.
«С 16 лет выступаю по всему миру. В Америке, как вы знаете, бываю регулярно. У меня здесь живут сестра, племянница, мама. Мама — в возрасте. К сожалению, ей сейчас сложно, как прежде, по нескольку раз в год летать ко мне в Москву. Поэтому я выбралась к ней. У меня выдалось несколько свободных дней, и я решила проведать маму. Что в этом плохого?» — сообщила артистка.
Королева добавила, что не может позволить себе долго отдыхать, так как ее график расписан на несколько месяцев вперед. Уже скоро, как отмечается, она вернется в Россию и продолжит творческую деятельность.
Ранее певица Светлана Лобода пожаловалась на сложную адаптацию детей к переезду и проживанию в Латвии.