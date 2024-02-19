Наташа Королева объявила о возвращении в Россию

Певица Наташа Королева вернется в Россию из США

Певица Наташа Королева объявила о возвращении в Россию из США. Соответствующее заявление она сделала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Майами, до свидания! Везу солнышко в Москву», — заявила артистка. Она сообщила, что даст запланированные концерты в феврале, марте и апреле.

По данным СМИ, певица посещала Флориду в связи с днем рождения матери, которая переехала в США в 1990-х годах.

Ранее Королева рассказала, что со времен пандемии COVID-19 живет в загородном доме вместе с мужем Сергеем Глушко.

До этого певица опровергла слухи о своей эмиграции в США. Королева отметила, что она «артистка международного масштаба», поэтому может бывать в разных странах.