Наташа Королева объявила о возвращении в Россию
Певица Наташа Королева объявила о возвращении в Россию из США. Соответствующее заявление она сделала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Майами, до свидания! Везу солнышко в Москву», — заявила артистка. Она сообщила, что даст запланированные концерты в феврале, марте и апреле.
По данным СМИ, певица посещала Флориду в связи с днем рождения матери, которая переехала в США в 1990-х годах.
Ранее Королева рассказала, что со времен пандемии COVID-19 живет в загородном доме вместе с мужем Сергеем Глушко.
До этого певица опровергла слухи о своей эмиграции в США. Королева отметила, что она «артистка международного масштаба», поэтому может бывать в разных странах.