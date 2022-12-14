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19:37, 14 декабря 2022Среда обитания

Наташа Королева рассказала о нежелании Тарзана жить в загородном доме

Певица Наташа Королева рассказала, что ее муж Сергей Глушко не хотел переезжать за город

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Эстрадная певица Наташа Королева рассказала, что у ее супруга Сергея Глушко, более известного как Тарзан, долгое время не было желания жить в загородном доме. Она поделилась подробностями в интервью изданию «7 дней».

Супруги переехали в загородный дом в поселке Крекшино во время пандемии COVID-19 и остались там жить. По словам Королевой, она построила этот дом в 19 лет за девять месяцев. При этом раньше Глушко не хотел приезжать туда даже на небольшой период времени.

«Это фактически мой ребенок, который меня от себя не отпускает. И все, что выросло у нас на участке, посажено моими руками или под моим контролем. Так вот, я бы еще несколько лет назад переехала сюда, но Сережа ощущал себя стопроцентным урбанистом, ему был нужен город», — рассказала певица.

В сентябре 2022 года актриса Елена Лядова рассказала, что хотела бы иметь собственный загородный дом, где могла бы наслаждаться природой. При этом перспективу переехать из центра Москвы назвала скучноватой.

Нина Ташевская
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