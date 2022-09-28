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Звезда «Измен» рассказала о желании иметь загородный дом

Актриса Елена Лядова рассказала о желании иметь загородный дом

Фото: Maurizio Gambarini / Globallookpress.com

Российская актриса Елена Лядова рассказала о том, что хотела бы иметь собственный загородный дом. Своим желанием она поделилась в интервью с изданием «7Дней».

Звезда сериалов «Измены» и «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» ответила на вопрос, хочет ли она переехать в загородный дом из центра Москвы, где она живет. Актриса назвала подобную перспективу скучноватой, однако призналась, что была бы рада обладать недвижимостью за городом.

«Хочется, конечно, иметь загородную недвижимость, небольшой клочок земли с лесом, чтобы и птичек послушать, и на небо посмотреть. Это очень важно — энергию получать от земли», — отметила Лядова. Она добавила, что родилась в небольшом провинциальном городе и проводила школьные каникулы «на земле, а не в бетонной коробке», так что время, проведенное на природе, ее заряжает.

В сентябре телеведущий, бывший кавээнщик и певец Вячеслав Макаров рассказал о нежелании жить в загородном доме. Он заявил, что живет в Москве, так как предпочитает быть мобильным и не тратить много времени на дорогу.

Полина Кислицына
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