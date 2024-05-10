В Аденском заливе напали на судно Великобритании

UKMTO: британское судно подверглось нападению в Аденском заливе

Судно, следовавшее под флагом Великобритании, было атаковано неизвестными в Аденском заливе. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

Уточняется, что инцидент произошел 7:57 по московскому времени. Сведения об атаке в Центре получили от капитана британского судна. «UKMTO получил уведомление об инциденте в 195 морских милях к востоку от йеменского Адена», — говорится в заявлении организации.

Дополнительной информации о происшествии не приводится. На этом фоне в UKMTO призвали экипажам других судов соблюдать осторожность и сообщать о «любой подозрительной активности».

Ранее военно-морские силы Великобритании сообщили еще об одном нападении неизвестных на судно в 60 морских милях к юго-западу от йеменского порта Ходейда. В начале марта в UKMTO заявили об атаке на судно в 50 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена.

Нападения на иностранные суда и танкеры происходят в акваториях Красного моря, Аденского залива и Баб-эль-Мандебского пролива с ноября 2023 года на фоне обострения конфликта между Армией обороны Израиля и палестинской радикальной группировкой ХАМАС.

