Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:08, 10 мая 2024Мир

В Аденском заливе напали на судно Великобритании

UKMTO: британское судно подверглось нападению в Аденском заливе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Camille Delbos / Art In All of Us / Corbis / Getty Images

Судно, следовавшее под флагом Великобритании, было атаковано неизвестными в Аденском заливе. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

Уточняется, что инцидент произошел 7:57 по московскому времени. Сведения об атаке в Центре получили от капитана британского судна. «UKMTO получил уведомление об инциденте в 195 морских милях к востоку от йеменского Адена», — говорится в заявлении организации.

Дополнительной информации о происшествии не приводится. На этом фоне в UKMTO призвали экипажам других судов соблюдать осторожность и сообщать о «любой подозрительной активности».

Ранее военно-морские силы Великобритании сообщили еще об одном нападении неизвестных на судно в 60 морских милях к юго-западу от йеменского порта Ходейда. В начале марта в UKMTO заявили об атаке на судно в 50 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена.

Нападения на иностранные суда и танкеры происходят в акваториях Красного моря, Аденского залива и Баб-эль-Мандебского пролива с ноября 2023 года на фоне обострения конфликта между Армией обороны Израиля и палестинской радикальной группировкой ХАМАС.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В Польше нашли могилу актера, ставшего наемником ВСУ. Он снимал убийство российского военного в подбитой БМП

      Украина 38 раз обстреляла Херсонскую область в День Победы

      Правительство направит миллиарды рублей жителям Курганской области после паводка

      Скороговорка телеведущей про «хардбасс» попала в эфир с парада Победы. Звукорежиссеру канала грозит штраф

      В Аденском заливе напали на судно Великобритании

      В WADA заявили об угрозе здоровью спортсменов на Играх дружбы

      Глава Минсельхоза стал кандидатом на пост вице-премьера

      Объявление о внесении в ГД Мишустина на должность премьера в пять утра объяснили

      Полиция ВС России заблокировала колонну коалиции с шестью Bradley в Сирии

      Пугачеву и других российских артистов признали израильтянами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше