Британия заявила о нападении на судно в Красном море

Британия заявила о нападении на судно в Красном море вблизи Ходейды

Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) и британская компания по вопросам морской безопасности Ambrey заявили о нападении на судно в Красном море вблизи города Ходейда в Йемене. Об этом сообщает ТАСС.

По данным центра, капитан сообщил о двух ракетах, замеченных вблизи судна. Одну из них перехватили силы коалиции стран по обеспечению свободы навигации, вторая упала в воду рядом с кораблем.

«Судно не получило повреждений, его экипаж не пострадал. Оно продолжает следовать в порт назначения», — уточнили в UKMTO, порекомендовав кораблям в Красном море соблюдать осторожность и сообщать о подозрительных происшествиях.

Ранее в США признали, что «безупречная» миссия по защите Красного моря от атак хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» на корабли не работает. Об этом писало агентство Bloomberg.

