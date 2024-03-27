В США признали неработающей «безупречную» миссию по защите Красного моря

Bloomberg: «безупречная» миссия по защите Красного моря не работает

В США признали, что «безупречная» миссия по защите Красного моря от атак хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» на корабли не работает. Об этом сообщает Bloomberg.

В настоящее время крупнейшие судоходные компании мира все еще избегают торгового пути, через который когда-то проходило 15 процентов мировой торговли. «Несмотря на всю дорогостоящую технику, которую США и их союзники сбрасывают на исламистскую группировку на северо-западе Йемена, они не смогли остановить атаки [хуситов] на гражданские грузовые и военные корабли», — пишет издание.

«Наша цель — избежать потерь человеческих жизней. Потерь оборудования нет... Это беспроигрышная миссия», — заявил старший офицер Колин Прайс.

Командующий флотилией США адмирал Марк Мигес, спустя три месяца после начала крупной операции военно-морской полиции, признает, что Соединенным Штатам и их союзникам предстоит еще много работы в Красном море.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники проинформировало, что хуситы отказались наносить удары по судам России и Китая. Они заверили, что обеспечат им беспрепятственный проход по Красному морю и Аденскому заливу.