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15:55, 21 марта 2024Мир

Стало известно об обещании хуситов не наносить удары по судам России и Китая

Bloomberg: хуситы заверили Россию и КНР, что не будут наносить удары по их судам

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» заверили Россию и Китай, что не будут наносить удары по их судам и обеспечат им беспрепятственный проход по Красному морю и Аденскому заливу. Об этом стало известно Bloomberg от анонимных источников, имеющих доступ к группировке.

«Китай и Россия достигли взаимопонимания [с представителями движения "Ансар Аллах"] после переговоров в Омане с участием их дипломатов и Мохаммеда Абдель Салама, одного из ведущих политических деятелей хуситов», — цитирует агентство слова источников.

В обмен на безопасное прохождение судов Россия и КНР, по данным источников, обязались защищать интересы йеменского движения в международных институтах, в том числе в Совете Безопасности ООН. Предположительно, российские и китайские дипломаты должны будут блокировать резолюции, осуждающие действия группировки.

Представители России, Китая и движения «Ансар Аллах» отказались давать изданию комментарий.

17 марта в движении заявили, что «Ансар Аллах» сотрудничает с Россией и Китаем ради ослабления стран Запада.

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      Елизавета Мытарева
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