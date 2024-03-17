Хуситы заявили о взаимодействии с Россией и Китаем ради ослабления Запада

Хуситы заявили, что сотрудничают с Россией и КНР, чтобы ослабить страны Запада

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» сотрудничают с Россией и Китаем с целью ослабить западные страны и разрушить однополярный мир. Об этом заявил член политбюро движения Али аль-Кахум на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, движение от однополярного мира к многополярному началось в феврале 2022 года — после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Этот процесс ускорился в ходе обострения конфликта между Израилем и Палестиной, которое теперь угрожает гегемонии Запада, считает эксперт.

Аль-Кахум отметил, что на данный момент между Йеменом, Россией, Китаем и странами БРИКС идет плотное взаимодействие, развитие дипломатических отношений, а также обмен опытом в различных областях культуры.

Он дополнил, что такие действия необходимы для того, чтобы утопить Америку, Великобританию и Запад в болоте Красного моря, чтобы они не смогли больше поддерживать однополярность.

Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» атаковало израильское судно и эсминец США с помощью дронов.