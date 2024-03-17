Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:02, 17 марта 2024Мир

Хуситы заявили о взаимодействии с Россией и Китаем ради ослабления Запада

Хуситы заявили, что сотрудничают с Россией и КНР, чтобы ослабить страны Запада
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Global Look Press

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» сотрудничают с Россией и Китаем с целью ослабить западные страны и разрушить однополярный мир. Об этом заявил член политбюро движения Али аль-Кахум на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, движение от однополярного мира к многополярному началось в феврале 2022 года — после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Этот процесс ускорился в ходе обострения конфликта между Израилем и Палестиной, которое теперь угрожает гегемонии Запада, считает эксперт.

Аль-Кахум отметил, что на данный момент между Йеменом, Россией, Китаем и странами БРИКС идет плотное взаимодействие, развитие дипломатических отношений, а также обмен опытом в различных областях культуры.

Материалы по теме:
Китайские драконы. Кто защищает коммунистических лидеров Китая от коварных убийц и политических конкурентов?
Китайские драконы.Кто защищает коммунистических лидеров Китая от коварных убийц и политических конкурентов?
4 января 2022
По-братски. Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
По-братски.Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
21 марта 2022
«Наше будущее туманно» Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
«Наше будущее туманно»Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
4 октября 2022

Он дополнил, что такие действия необходимы для того, чтобы утопить Америку, Великобританию и Запад в болоте Красного моря, чтобы они не смогли больше поддерживать однополярность.

Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» атаковало израильское судно и эсминец США с помощью дронов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      У сотрудника Славянского НПЗ во время атаки дронов произошел сердечный приступ

      Во Франции объяснили выбор России в качестве врага НАТО

      В Южной Осетии прокомментировали решение вступить в состав России

      В Ярославской области отразили атаку четырех беспилотников

      В США оценили «корейскую Армату»

      Российские военные поразили около 370 целей ВСУ

      Средства ПВО сбили беспилотник на окраине Калуги

      Собянин сообщил о сбитом в Ступинском городском округе БПЛА

      В российском регионе четыре беспилотника повредили линии электропередач

      Хуситы заявили о взаимодействии с Россией и Китаем ради ослабления Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше