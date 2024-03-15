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15:51, 15 марта 2024Мир

Хуситы атаковали израильское судно и американский эсминец

Йеменское движение «Ансар Аллах» атаковало израильское судно и эсминец США

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Йеменское движение «Ансар Аллах» атаковало израильское судно и эсминец США с помощью дронов. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа, передает Al Masirah.

Как заявил Сариа, силы «Ансар Аллах» атаковали израильское торговое судно и американский эсминец в Красном море. Также он подтвердил информацию о начале операций в Индийском океане.

«Была проведена операция по наведению в море израильского корабля Pacific 01 с использованием соответствующих корабельных ракет», — заявил представитель хуситов. Также он сообщил об атаке трех израильских и американских кораблей в Индийском океане с помощью ракет и беспилотников.

Ранее издание Financial Times сообщило о тайных переговорах США с Ираном на фоне нападений в Красном море с целью влияния на хуситов. Дипломатические переговоры прошли в Омане, при этом представители США и Ирана не контактировали напрямую.

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      Юрий Леонов
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