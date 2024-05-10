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11:05, 10 мая 2024Спорт

В WADA заявили об угрозе здоровью спортсменов на Играх дружбы

Пресс-служба WADA заявила об угрозе здоровью спортсменов на Играх дружбы

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) высказались о проведении в России Игр дружбы. Об этом сообщает ТАСС.

«Здоровье и справедливость по отношению к спортсменам могут быть поставлены под угрозу. WADA призывает всех лиц и спортсменов, подписавших кодекс, проявлять осторожность», — заявили в агентстве. В WADA добавили, что обеспокоенность связана с невозможностью ручаться за антидопинговую программу, которая может существовать на соревнованиях.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила об отказе некоторых зарубежных лабораторий принимать пробы спортсменов с Игр дружбы. «Мы принимаем все возможные меры, чтобы обеспечить допинг-контроль», — отметила Логинова.

Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира состоятся соревнования по 33-летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

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      Алексей Гусев
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