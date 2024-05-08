РУСАДА заявило об отказе зарубежных лабораторий принимать пробы с турниров в РФ

РУСАДА заявило об отказе зарубежных лабораторий принимать пробы с Игр дружбы

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила об отказе некоторых зарубежных лабораторий принимать пробы спортсменов с турниров, которые пройдут в России. Ее слова приводит ТАСС.

По словам функционера, это касается Игр дружбы и Игр БРИКС. «Все пробы будут вывозиться в аккредитованные лаборатории за пределами страны. И мы начали сталкиваться с отказами. Мы принимаем все возможные меры, чтобы обеспечить допинг-контроль», — заявила Логинова.

Ранее в WADA отмечали, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы и Игры БРИКС из-за несоответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу. Глава WADA Витольд Банька заявлял, что идея проведения Игр дружбы немного противоречит Олимпийским играм.

Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира состоятся соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта. Игры БРИКС пройдут с 13 по 23 июня в Казани.