Глава WADA высказался об участии стран в Играх дружбы

Глава WADA Банька заявил, что участие стран в Играх дружбы — политический вопрос

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) высказался об участии стран в Играх дружбы в России. Его слова приведены в Telegram-канале пранкеров.

Банька заявил, что участие стран в Играх дружбы — политический вопрос. «Я считаю, что федерациям следует избегать участия, комитеты и страны также должны избегать участия в этом мероприятии. Идея проведения Игр дружбы немного противоречит Олимпийским играм», — отметил глава WADA.

Ранее Международный олимпийский комитет назвал Игры дружбы политизированным мероприятием российского правительства. Организация призвала всех участников олимпийского движения отказаться от выступления на турнире.

Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.