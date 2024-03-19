МОК призвал олимпийцев отказаться от участия в Играх дружбы

МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы в России

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление о проведении Игр дружбы в России. Оно опубликовано на сайте организации.

МОК счел соревнования политизированным мероприятием российского правительства. «МОК настоятельно призывает всех участников олимпийского движения и все правительства отказаться от участия и поддержки любых инициатив, направленных на полную политизацию международного спорта», — подчеркнули в организации.

Игры дружбы пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В декабре МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.