Кассиры выдавали чеки с расистскими оскорблениями

Американская сеть магазинов Smoothie King по продаже по продаже свежевыжатых соков и смузи, заявила о временном закрытии двух своих торговых точек после того, как кассиры использовали расовые оскорбления в чеках для описания клиентов. Об этом сообщает New York Post.

Об инциденте стало известно после того, как покупатель из Кореи Тони Чой (Tony Choi) опубликовал в фотографию чека, в котором вместо имени мужчины было указано имя гонконгского, китайского и американского актера Джеки Чана. «В магазине решили, что написать "Джеки Чан" вместо моего имени — это очень забавно, однако я нахожу это оскорбительным. Трое сотрудников не переставали смеяться. Я сталкиваюсь с расизмом постоянно, и сегодня я сдержал свою злость, чтобы мои дети не поняли, что там произошло», — написал Чой в Facebook.

На расовые оскорбления со стороны сотрудников Smoothie King пожаловалась также пользовательница Twitter KashKeey. Она опубликовала снимок чека, выданный ее тете, в котором кассиры назвали женщину «ниггером».

Руководство сети магазинов заявило, что работники, использовавшие расистские оскорбления, были уволены. «Мы проявляем абсолютную нетерпимость к любым неуважительным действиям по отношению к клиентам, и мы предприняли немедленные и решительные действия», — заявили в компании, добавив, что магазины, в которых произошли данные инциденты будут закрыты до тех пор, пока сотрудники не пройдут полное обучение по стандартам сети.

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