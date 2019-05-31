Неонацисты распугали пассажиров самолета расистскими кричалками

Пассажиры авиакомпании Ryanair напугали попутчиков расистскими кричалками во время полета. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел в самолете, следовавшем из Берлина в Пальма-де-Майорку. Как рассказала свидетельница происходящего Элиза Мазен, группа из 30 мужчин вела себя крайне агрессивно весь перелет.

По ее словам, они поднялись на борт в состоянии алкогольного опьянения и уже в очереди на посадку грубо обращались к женщинам, а в полете начали выкрикивать расистское оскорбление du Zigeuner, которое использовалось нацистами в отношении цыган.

Кроме того, многие из них носили футболки с нацистскими лозунгами. Но, несмотря на то, что пассажиры вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок, члены экипажа Ryanair не предпринимали никаких действий.

Мазен уточнила, что, когда она попросила бортпроводников успокоить попутчиков, те ответили, что подобное происходит на каждом рейсе, летящем по этому маршруту в летние месяцы.

Как только лайнер приземлился, многие пассажиры спешно проследовали к выходу, чтобы покинуть самолет как можно быстрее. Мазен добавила, что атмосфера во время полета была крайне напряженной.

В феврале авиакомпания British Airways временно отстранила пятерых пилотов от работы из-за расистских оскорблений в адрес коллег. Один из них называл сотрудника «ниггером», другой отправлял видео порнографического содержания, а остальные рассылали кадры менестрель-шоу. На них пожаловался бывший пилот British Airways Маниш Патель.

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