Блогеры покрасили лица из-за смерти чернокожего и были пристыжены

Популярные блогеры попытались проявить солидарность с движением Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») и были пристыжены в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Знаменитости решили сделать особенный макияж в знак протеста из-за смерти чернокожего американца Джорджа Флойда, который погиб во время грубого задержания.

Пользовательница с никнеймом @SaintHoax опубликовала на своей странице в Instagram серию скриншотов, на которых запечатлены различные блогеры с макияжем, имитирующим темный цвет кожи. «Как вы можете поддерживать движение, о котором так мало знаете? Лучше изучите проблему, если она действительно беспокоит вас», — подписала фото автор поста.

Фото опубликовано @sainthoax

Так, на одном из размещенных кадров актриса Сухила Лаххаб (Souhila Lachhab) покрасила одну часть лица в коричневый цвет, а вторую оставила нетронутой. Журналистка Хана Табакович (Hana Tabakovic) изменила цвет всего тела с помощью автозагара. В то же время визажистка Марита Сурма (Marita Surma) нарисовала темной краской геометрический узор на лице.

Подписчики @SaintHoax поддержали ее мнение и выразили свое негодование в комментариях под публикацией. «Они позорят нашу страну», «Что это вообще за бред?», «Очень странно. И это они называют солидарностью?», «Объясните этим людям, что проявлять солидарность нужно другими методами», — высказывались они.

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5 июня девушка побрилась налысо в знак протеста после убийства чернокожего американца Джорджа Флойда и также была обругана. Мэдди поделилась снимком, на котором запечатлен процесс ее стрижки. Она отметила, что таким образом поддержала движение Black Lives Matter. Однако подписчики не оценили ее поступок и раскритиковали за попытку привлечь к себе внимание.

Протесты в США начались 26 мая после убийства охранника Джорджа Флойда, который погиб во время грубого задержания из-за удушения коленом. Вскоре они переросли в беспорядки с поджогами и нападениями на полицейских и мирных жителей. Во многие штаты ввели войска и установили комендантский час.

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