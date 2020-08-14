Популярный женский бьюти-тренд высмеяли в сети и прозвали позой мигрени

Культовый бьюти-тренд высмеяли в сети и назвали расистским из-за пародии на азиатскую внешность. Соответствующий материал публикует CNN.

Речь идет об эфекте «лисьих глаз», который достигается с помощью теней, подводки и накладных ресниц, или же путем поднятия и фиксации бровей. Используя эти приемы женщины со всего мира имитируют «миндалевидные» глаза как у супермоделей Кендалл Дженнер, Беллы Хадид или актрисы Меган Фокс.

Фото опубликовано @kendalljenner

Пользователи социальных сетей публикуют фото и видео с данным макияжем, где они вытягивают руками виски, чтобы сделать разрез глаз более заостренным. Автор статьи называет это «позой мигрени» и проводит параллель между похожим жестом, которым в прошлом оскорбляли и унижали азиатов, насмехаясь над их внешностью.

Так, например, 19-летняя блогерша Эмма Чемберлен (Emma Chamberlain), на которую подписано почти 10 миллионов человек в Instagram, подверглась критике за публикацию фотографии, на которой она позирует в описанной позе с высунутым языком. Поклонники девушки принялись защищать ее, заявив, что другие «слишком остро отреагировали». Позже Чемберлен удалила снимок и публично извинилась перед своей аудиторией, отметив, что ей «очень жаль тех, кого это ранило».

В Tiktok хэштег #foxeye уже набрал 72,8 миллиона просмотров, в то время как в Instagram под хэштегом #foxeyes собрано уже более 70 тысяч фотографий.

Американский визажист азиатского происхождения Марк Рейган (Marc Reagan) рассказал, что когда он впервые обратил внимание на тренд с таким макияжем, он даже не подумал, что в нем может скрываться проблема. Визажист просто видел в этом способ подчеркнуть глаза и сделать их более выразительными.

«Но это превратилось во что-то другое», — поделился он, отметив, что тренд стал для некоторых оскорбительным. Рейган добавил, что его этот факт не удивляет, так как в свете пандемии жители Восточной Азии все чаще становятся объектом расистских нападок или оскорблений.

В ноябре 2019 года модный бренд PrettyLittleThing обвинили в культурной апроприации и фетишизации азиатских женщин. Так, марка выпустила новую ориентальную коллекцию, в которую вошли красные топ и юбка, платья розового, зеленого и черного цветов, а также обувь и аксессуары. Создатели коллекции вдохновлялись ципао — традиционным китайским платьем.