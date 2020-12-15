Обвиненные в расизме российские модели рассказали об угрозах иностранцев

Российские модели, которые устроили модную фотосессию в образах, ассоциирующихся с темнокожими девушками, рассказали об угрозах иностранных пользователей. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на эфир ВГТРК.

Краснодарские манекенщицы Алена Мельникова и Анастасия Семеновых опубликовали в Instagram фото в одежде из коллаборации бренда певицы Бейонсе Ivy Park с Adidas. При этом на кожу девушки нанесли автозагар, одна из них заплела волосы в африканские косички, а другая сделала пышные кудри.

По словам моделей, уже полторы тысячи человек за границей подписали петицию, в которой раскритиковали Бейонсе из-за того, что она позволила рекламировать одежду ее марки «русским расисткам». Кроме того, манекенщицы пожаловались на угрозы, регулярно поступающие им в личные сообщения в соцсетях со стороны иностранных пользователей.

Ранее в декабре Мельникову и Семеновых обвинили в культурной апроприации и блэкфейсе (blackface — карикатурное изображение темнокожих — прим. «Ленты.ру»), поскольку они снялись в образе афроамериканок. Однако девушки не разделяют мнение комментаторов и не видит ничего плохого в том, чтобы вдохновляться другими культурами.