ООН призвала Иран освободить протестующих

WP: Управление ООН по правам человека призвало Иран освободить протестующих

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил о необходимости освободить протестующих в Иране. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP).

«Вместо того чтобы вести открытый диалог с населением, власти [Ирана] реагируют на протесты все более жестко», — сообщил Лоуренс на брифинге в Женеве. Он отметил, что Управление ООН по правам человека призывает правительство Ирана немедленно освободить тысячи людей, задержанных за участие протестах.

У ООН есть опасения, что протестующим может грозить смертная казнь, указал Лоуренс. По его словам, в правонарушениях, караемых смертной казнью, были обвинены по крайней мере десять участников протестов. Сообщается, что одного арестованного иранца суд признал виновным в «ведении войны против Бога» за причинение ущерба государственной собственности.

Лоуренс добавил, что вынесение смертного договора возможно только за наиболее тяжкие с точки зрения международного права преступления. Он упомянул, что Германия и Исландия призвали Совет по правам человека ООН создать группу независимых экспертов для расследования предполагаемых нарушений гражданских прав в Иране.

Ранее сообщалось, что в Иране осудили тысячу протестующих в ответ на призыв иранских депутатов о «возмездии». В стране проходят массовые протесты после смерти Махсы Амини, которая скончалась после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.