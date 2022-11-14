В Германии призвали внести КСИР в список террористических организаций

Депутат ФРГ Нурипур призвал Евросоюз внести КСИР в список террористических организаций

Сопредседатель партии «Зеленые» в Германии, депутат Омид Нурипур призвал Европейский союз (ЕС) внести в список террористических организаций Корпус стражей исламской революции (КСИР) на фоне протестов в Иране. Его слова приводит газета Bild am Sonntag.

Политик подчеркнул, что протестующие перестали верить в постепенные реформы и хотят демократического будущего для своей страны. «ЕС должен включить стражей исламской революции, главных источников угнетения, в свой список террористов», — заявил он.

Нурипур приветствовал первый санкции против Тегерана, указав, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддерживает усиление ограничительных мер. Он также предложил заморозить счета представителей КСИР.

13 ноября Комитет постоянных представителей стран — членов Евросоюза (ЕС) единогласно согласовал новый пакет санкций против Ирана в связи с «серьезными нарушениями прав человека» в ходе антиправительственных протестов.