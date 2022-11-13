Страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против Ирана

Der Spiegel: страны Евросоюза единогласно согласовали новый пакет санкций против Ирана

Комитет постоянных представителей стран — членов Евросоюза (ЕС) единогласно согласовал новый пакет санкций против Ирана в связи с «серьезными нарушениями прав человека» в ходе антиправительственных протестов. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на дипломатов.

В санкционный список вошли 31 физическое и юридическое лицо, в том числе, высокопоставленные представители полиции и военного ополчения «Басидж», входящего в элитные воинские формирования Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Персональные санкции предполагают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов.

Официальное решение должно быть принято в понедельник, 14 ноября, на заседании глав МИД стран ЕС без повторного обсуждения.

Новый пакет санкций против Ирана в начале ноября представила Германия вместе с восемью другими странами Евросоюза. Ранее ЕС ввел санкции против 11 физических и четырех юридических лиц Ирана, включая полицию нравов. В ответ МИД Ирана ввел ответные санкции против организаций и СМИ Евросоюза.

