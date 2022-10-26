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13:24, 26 октября 2022Мир

МИД Ирана ввел ответные санкции против ЕС

МИД Ирана ввел ответные санкции против 8 организаций и СМИ в ЕС, а также 12 физлиц

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Министерство иностранных дел Ирана ввело ответные санкции против организаций и СМИ Евросоюза, говорится в соответствующем заявлении МИД республики.

Уточняется, что Иран добавил в санкционный список восемь юридических лиц, среди которых персидские версии Deutsche Welle (DW, признано Минюстом РФ иноагентом). Кроме того, в список включены радиостанции RFI.

Помимо этого, ограничения коснулись 12 физических лиц, в том числе члены Европарламента, Национального собрания Франции и глава одной из французских коммун. В список также вошли главные редакторы немецкой газеты Bild и руководители неправительственных организаций, расположенных в ЕС.

Иранское ведомство обвинило попавшие под санкции организации и физлица в поддержке и подстрекательстве к терроризму, насилию, ненависти, нарушении прав человека, а также в причастности к организации беспорядков в стране.

Ранее Евросоюз пригрозил Тегерану дополнительными санкциями в случае продолжения репрессий в республике. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Иран использовал непропорциональную силу в подавлении протестов.

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Анастасия Заикина
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